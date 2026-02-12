Inter-Juventus orario e dove vederla in tv e streaming | Khephren Thuram non convocato le probabili formazioni

Khephren Thuram non è stato convocato, e questa decisione potrebbe influenzare la strategia della Juventus nel derby d'Italia che si giocherà a San Siro. La partita, molto attesa dai tifosi, si svolgerà alle 20:45 e sarà trasmessa su diverse piattaforme TV e streaming. La sfida tra le due squadre si avvicina e le formazioni ufficiali stanno prendendo forma.

L'attesa sta per finire: il derby d'Italia tra Inter e Juventus è pronto ad andare in scena nella splendida cornice di San Siro. Dopo il match spettacolare dell'andata, terminato 4-3 per i bianconeri allora allenati da Tudor, questa volta la posta in palio sarà ancora più alta. La squadra di Chivu vuole vincere uno scontro diretto, unico neo di questa stagione, e provare la fuga definitiva per lo scudetto, la Juve invece vuole mantenere il quarto posto per tenere a bada la Roma e provare l'aggancio al Napoli. Sarà anche il ritorno di Spalletti a San Siro dopo il suo passato in nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Questa sera la Juventus affronta il Monaco nell’ultima giornata di Champions League.

L’Inter ha confermato la sua presenza a San Siro per affrontare la Juventus, una partita che si gioca oggi, sabato 14 febbraio, nel pieno della 25esima giornata di campionato.

