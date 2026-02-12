Inferno in Italia quattro esplosioni in pochi secondi | è caos Cosa è successo

Questa mattina, quattro esplosioni hanno sconvolto diverse zone d’Italia in pochi secondi. Un boato improvviso ha rotto il silenzio, seguito da altri tre scoppi che hanno gettato nel panico tutta la zona. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e se ci siano vittime o feriti. La paura si diffonde tra i residenti, mentre i soccorritori arrivano sul posto. La scena resta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Un boato improvviso, poi un secondo, un terzo, fino a quattro esplosioni in rapida successione che hanno squarciato la quiete della mattinata. Erano da poco passate le dieci quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato ad alzarsi nel cielo, visibile a chilometri di distanza. I residenti, colti di sorpresa, si sono riversati alle finestre e in strada, mentre l'aria si riempiva di sirene e di un odore acre di bruciato. In pochi istanti una normale giornata feriale si è trasformata in un incubo. Al centro della scena un camion carico di materiale infiammabile, improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Tra il deragliamento e lo scontro in Andalusia sono trascorsi circa 20 secondi, un lasso di tempo che ha avuto conseguenze tragiche.

