In 10 anni Caritas Roma ha accolto 831 persone di cui oltre 200 minori

Da dieci anni, Caritas Roma si impegna ad aiutare chi è in difficoltà. Nella sala della parrocchia Santi Fabiano e Venanzio al Tuscolano, sono stati presentati i risultati del progetto “Accoglienza diffusa”, avviato nel 2015. In questo periodo, l’organizzazione ha assistito 831 persone, tra cui più di 200 minori. Un lavoro che prosegue con costanza, seguendo l’appello di Papa Francesco a ricevere e sostenere le famiglie di profughi nelle comunità locali.

Il report 2015-2025 del progetto Accoglienza Diffusa, contenuto nell'ultimo numero della rivista "Sguardi" protagonista di un convegno al Tuscolano con Baldo Reina, Giustino Trincia, Centro Astalli e Refugees Welcome Dieci anni di solidarietà di Caritas Roma. Al Tuscolano, nella sala della parrocchia Santi Fabiano e Venanzio, sono stati presentati i risultati del progetto “Accoglienza diffusa”, partito nel 2015 dopo l'appello di Papa Francesco ad accogliere le famiglie di profughi nelle comunità diocesane. Da quelle parole, all'alba del Giubileo della Misericordia, è nato un modello che ha coinvolto parrocchie, famiglie, associazioni e istituti religiosi in tutta Roma: una risposta comunitaria a una ferita sempre più evidente nel tessuto della città.🔗 Leggi su Romatoday.it

