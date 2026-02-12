Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni zodiacali

Da iltempo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo di Jupiter porta energia e decisione per giovedì 12 febbraio 2026. Gli Ariete si sentono più determinati e pronti a far valere le proprie idee grazie a Marte, che li sprona a essere più assertivi. La giornata si preannuncia movimentata e piena di spunti per chi vuole agire con forza.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di giovedì 12 febbraio 2026 per tutti i segni.  ARIETE La determinazione non vi manca, anzi: Marte, in posizione stimolante, vi spinge a imporre il vostro punto di vista con decisione in diversi contesti. Tuttavia, il cielo di giovedì suggerisce di bilanciare azione e pausa. L'energia è alta, ma rischia di diventare eccessiva se non ben dosata, soprattutto in amore. Concedervi momenti di intimità e ascolto con la vostra metà vi aiuterà a ristabilire un contatto più profondo. Ritrovare la dimensione emotiva rafforza anche la vostra efficacia nelle sfide quotidiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

