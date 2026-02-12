I militari italiani chiedono anche loro giustizia come negli USA dopo le imposizioni Covid e il vaccino sperimentale obbligatorio

I militari italiani si mobilitano per ottenere giustizia. Dopo aver subito le imposizioni legate al Covid e il vaccino sperimentale obbligatorio, molti si sentono lasciati soli. Tra loro c’è anche il maresciallo Billeci, invalido dopo aver prestato servizio e ora senza diritti. La loro protesta silenziosa si fa sentire, chiedendo di essere ascoltati come è successo negli Stati Uniti.

Anche in Italia militari, forze dell’ordine ed ex appartenenti ai corpi dello Stato chiedono che le ingiustizie subite durante la pandemia vengano riparate. Una mobilitazione nata dal basso che ricalca quanto sta accadendo negli USA. Costruita da chi ha pagato conseguenze pesanti per l’obbligo vaccinale imposto come condizione per lavorare, senza valutazioni e analisi mediche individuali e senza tener conto di storie cliniche compromesse dal Covid contratto in servizio. A questi corpi dello Stato sono stati imposti vaccini sperimentali mai usati prima nella storia. Negli Stati Uniti il sottosegretario della Marina, Hung Cao, ha firmato una lettera ufficiale di scuse rivolta ai militari allontanati per il rifiuto della vaccinazione anti-Covid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I militari italiani chiedono anche loro giustizia, come negli USA, dopo le imposizioni Covid e il vaccino sperimentale obbligatorio Approfondimenti su Militari Italiani Obbligo vaccino Covid a militari italiani, Corte Ue: "Non fu discriminatorio", Antonio Porto al GdI: "Discriminazione c'è stata, e anche violenta" Ddl stupro, Paolo Becchi provoca: "Se fare l'amore senza consenso è violenza, lo è stata anche il vaccino Covid obbligatorio" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Militari Italiani Argomenti discussi: Dl Ucraina, ecco i tre odg 'vannacciani': Stop alle armi, le risorse vadano alla sicurezza degli italiani; Contratto militari, i sindacati chiedono garanzie al Governo. Tutte le richieste; Criptovalute per finanziare la guerra di Mosca. Il fiume di donazioni dai cittadini Ue (e italiani); Governo, nuova grana Santanchè: Pd-M5S-Avs chiedono dimissioni ma Fratelli d'Italia resta garantista. Dl Ucraina, ecco i tre odg ‘vannacciani’: Stop alle armi, le risorse vadano alla sicurezza degli italianiGli ordini del giorno in sostanza ripropongono le richieste contenute negli emendamenti, che però decadono con la fiducia ... dire.it La Maddalena, i militari chiedono più traghetti e viaggi gratuitiLa condizione dei militari in servizio in Sardegna continua a essere segnata da criticità strutturali che incidono sulla qualità della vita e sull’efficienza dei servizi. Tra le situazioni più ... unionesarda.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.