Questa settimana le recensioni dei film puntano su due titoli molto diversi tra loro. Da un lato, “Cime tempestose” di Emerald Fennell, dall’altro, “Pillion” di Harry Lighton. La stampa straniera ha già espresso le sue opinioni, tra entusiasmo e critiche. La scelta di Internazionale aiuta a capire cosa sta funzionando e cosa meno nel panorama cinematografico attuale.

È il film più stupido di Fennell, ma in senso buono, perché è anche il suo migliore. La regista britannica ha un talento per cogliere l’attimo, ma l’incisività tematica non è il suo forte. Una donna promettente crolla sotto il peso dei suoi tentativi di scavare nella rabbia per un mondo che banalizza lo stupro. Saltburn è una raccolta di immagini deliranti che aspiravano incoerentemente a una critica del classismo. “Cime tempestose” si libera dal peso di dire qualcosa di significativo come si farebbe con un mantello pesante quando spunta il sole. La visione di Fennell sembra quella di una liceale che deve leggere in classe il romanzo di Emily Brontë, mentre a casa l’aspetta una pila di romanzi indecenti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

