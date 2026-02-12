Gemma Galgani, volto storico di Uomini e Donne, ha compiuto 76 anni il 19 gennaio. Vive a Torino, dove è pensionata, dopo aver lavorato come insegnante. È stata sposata con un ex marito e ha figli. Negli anni ha affrontato anche un intervento di chirurgia al volto. Sono ormai 16 anni che entra in studio, e continua a essere un personaggio molto seguito nel programma.

TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE SUL VOLTO STORICO DI UOMINI E DONNE. Classe 1950, Gemma Galgani lo scorso 19 gennaio ha compiuto 76 anni e sono passati ormai 16 anni da quando è arrivata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Intenzionata a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi, nel corso di tutto questo tempo ha avviato più di una relazione ma, purtroppo, nessuna è mai andata davvero a buon fine e lei è sempre tornata nel parterre del trono over. Ma cosa sappiamo su Gemma? Che lavoro faceva prima di andare in pensione? Chi è il suo ex marito? Tutto quello che c’è da sapere sullo storico volto del programma, dalla chirurgia estetica alla sua casa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gemma Galgani: età, dove vive, pensione, che lavoro faceva, ex marito e figli, chirurgia

