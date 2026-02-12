Finge che la madre sia partita per un viaggio ma è morta La donna era scomparsa da un mese Ecco dov' è il corpo

La donna ha confessato di aver ucciso la madre, scomparsa da un mese. Secondo la ricostruzione, avrebbe finto che fosse partita per un viaggio, mentre invece l’ha uccisa e nascosta il corpo in un bosco vicino casa. La motivazione dietro il gesto sarebbe legata alla paura di perdere la pensione della donna, che rappresentava l’unica fonte di sostentamento per la famiglia. Gli investigatori hanno rinvenuto il cadavere e ora cercano di fare luce sui dettagli di questa tragica vicenda.

Avrebbe ucciso la madre e ne avrebbe poi sepolto il cadavere in un bosco vicino casa per il timore di perdere la sua unica fonte di sostentamento, la pensione della donna. Ha ammesso le sue responsabilità il figlio dell’85enne trovata, l'11 febbraio, sepolta in un’area boschiva tra Stupinigi e Vinovo, nel torinese. L’uomo, fermato la scorsa notte, avrebbe ucciso la madre a Piobesi Torinese a metà dello scorso gennaio, per poi nasconderne il cadavere in un bosco nei pressi della abitazione in cui risiedeva con la donna. Le indagini In particolare, i carabinieri di Carignano, sollecitati dal comandante della stazione carabinieri di Vinovo, a sua volta allertato da una persona del posto che segnalava che da lungo tempo non riusciva a contattare la vittima, si sono recati nell'abitazione in cui la donna viveva con il figlio e sentiti i vicini sono riusciti a rintracciarlo. 🔗 Leggi su Leggo.it

