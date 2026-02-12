Questa sera a Doha, in Qatar, Elisabetta Cocciaretto torna in campo ai quarti di finale del WTA Doha 2026. La tennista italiana, uscita come lucky loser, affronta la lettone Jelena Ostapenko in un match che promette emozioni. La partita si gioca giovedì 12 febbraio, e gli appassionati possono seguirla anche in streaming.

I Qatar Open 2026 di tennis vedranno disputarsi tutti i quarti di finale a Doha: oggi, giovedì 12 febbraio, tornerà in campo anche l’ azzurra Elisabetta Cocciaretto, in tabellone da lucky loser, che sfiderà la lettone Jelena Ostapenko. Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista la tennista italiana sarà il primo di giornata sul Centre Court, ed aprirà il programma alle ore 13.00 italiane: Elisabetta Cocciaretto ha vinto l’unico precedente, giocato a Birmingham nel 2024, sull’erba, imponendosi nei sedicesimi con un duplice 6-3. La sfida che vedrà protagonista Elisabetta Cocciaretto nei quarti di finale del WTA 1000 di Doha sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Dove vedere in tv Cocciaretto-Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario giovedì 12 febbraio e streaming

In Qatar, al torneo WTA di Doha, si preparano i match di doppio con Errani e Paolini.

Quando c’è da fare battaglia Betty non si tira mai indietroAltro show di Cocciaretto in Qatar, piega la resistenza della Li in tre set e adesso si gioca da lucky loser l’accesso in semifinale sfidando Ostapenko #tennisitaliano - facebook.com facebook

Cocciaretto: "Non è ancora finita, contro la Ostapenko proverò a godermela" x.com