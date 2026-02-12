Questa sera va in onda la quinta puntata di Don Matteo 15. La serie non sta convincendo come in passato e anche questa volta le aspettative sono basse. I fan aspettano di scoprire cosa succederà, ma finora la qualità delle puntate non ha entusiasmato.

Stasera va in onda una nuova puntata di Don Matteo 15: ecco cosa accadrà. La serie quest'anno convince poco Va però detto che in questa stagione gli ascolti sono abbastanza bassi, sebbene nella precedente puntata ci sia stato comunque un rialzo. Inoltre va sottolineato che il competitor, Striscia la notizia, è abbastanza scarso. Stasera parte dal caso di un noto cartomante quando uno dei suoi clienti viene coinvolto in un episodio tutto da chiarire e ben presto i carabinieri si trovano a dover distinguere tra superstizione e realtà. Mentre il Capitano Diego Martini coordina le operazioni, il Maresciallo Cecchini scopre che Elisa, sua moglie, si è rivolta proprio a quella cartomante per un malessere che lui non aveva colto: convinta che nel loro matrimonio si sia insinuata una distanza difficile da colmare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Don Matteo, stasera la quinta puntata: anticipazioni

Stasera alle 21 va in onda la seconda puntata di Don Matteo 15.

Don Matteo torna in tv con la sua quindicesima stagione.

