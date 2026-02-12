Emerge un quadro drammatico da un dossier che accusa Teheran di usare la tortura e le umiliazioni sessuali per ottenere confessioni. Secondo le indagini, il regime iraniano avrebbe messo in piedi un sistema repressivo che viola sistematicamente i diritti degli imputati, eliminando qualsiasi garanzia legale. Le testimonianze parlano di processi farsa e di pratiche che sembrano più un ricatto che una giustizia vera.

Un sistema repressivo fondato sulla tortura sistematica, sull’ umiliazione sessuale e sull’azzeramento di ogni garanzia giuridica. È quanto emerge dalle prove raccolte dall’Hengaw Organization for Human Rights, che ha documentato una nuova ondata di abusi ai danni dei detenuti arrestati durante le proteste scoppiate tra la fine di dicembre 2025 e il gennaio 2026 in Iran. Le vittime sono in larga parte giovani, ma tra i casi verificati figurano anche donne e minori. Secondo l’organizzazione curda per i diritti umani, le autorità iraniane avrebbero messo in atto pratiche di interrogatorio finalizzate a estorcere confessioni rapide su accuse di sicurezza nazionale, spesso attraverso violenze fisiche, psicologiche e sessuali estreme. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Confessioni estorte e processi farsa: il dossier accusa Teheran

