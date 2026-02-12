Comunicato Stampa | Quarta commissione programma i lavori delle prossime settimane
La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), si è riunita oggi per programmare i lavori delle prossime settimane. I commissari hanno individuato quali priorità l'ascolto dei giovani e l'analisi delle criticità presenti nelle carceri, al fine di intercettare le reali esigenze espresse dalla nostra società. A margine della seduta, il presidente Trevisi ha sottolineato “l'armonia, il forte spirito e l'unità di intenti che hanno animato oggi i lavori della commissione, finalizzati a individuare le priorità che dovremo affrontare, frutto di proposte, approvate all'unanimità, che considero molto valide, provenienti anche da altri consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
