Chrome per android schede fissate in fase di rilascio

Google Chrome per Android ha aggiornato la sua gestione delle schede. Ora è possibile fissare alcune schede in primo piano, rendendo più facile ritrovare le pagine più importanti. L’aggiornamento è già in fase di rilascio e dovrebbe arrivare a tutti gli utenti nelle prossime settimane. Con questa funzione, gli utenti potranno tenere sotto controllo le schede più utili senza rischiare di perderle tra tante altre aperte.

l'estensione della gestione delle schede in chrome per android introduce una funzione che permette di fissare alcune schede in primo piano. questa puntuale descrizione sintetizza le modalità operative, le azioni disponibili e l'interfaccia utente associata all'operazione di pin delle schede, focalizzandosi sull'esperienza visiva e sulla rapidità di navigazione. pin delle schede su chrome per android: funzionamento e interfaccia. nella griglia delle schede, una pressione prolungata su una scheda rivela l'opzione «pin tab» posta subito sopra «close tab». selezionando questa scelta, la pagina interessata viene spostata in primo piano, mentre l'icona di chiusura «x» viene sostituita da un pin per ridurne la possibilità di chiusura accidentale.

