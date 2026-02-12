Cena in canto al Vivido

Sabato sera, il Vivido di Firenze ha organizzato una serata speciale per San Valentino. Un evento che unisce cena e musica, con un’atmosfera suggestiva e un tocco di mistero, grazie a una mascherata. Gli ospiti hanno potuto gustare piatti deliziosi mentre ascoltavano canzoni dal vivo, in un ambiente intimo e coinvolgente nel centro della città.

Vivido celebra San Valentino con un evento unico nel cuore di Firenze. Sabato 14 febbraio Cena Incanto + Masquerade. Dalle ore 20 lasciati trasportare dalla Cena Incanto: tra una portata e l'altra si canta, si brinda, si ride. La musica entra in sala, le voci si alzano, e l'atmosfera si scalda. La cena in canto è solo l'inizio, la notte continua con Masquerade tra ritmo, eleganza e un sottile gioco di seduzione. A San Valentino Vivido diventa il luogo dove tutto può succedere. Info e prenotazioni al 347 2659882.

