Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Pulisic, che potrebbe restare in rossonero ancora per un po’. Nel frattempo, Allegri ha chiamato Gatti, ma non è chiaro se ci siano già accordi in vista di un trasferimento. Moretto ha fatto il punto sulla situazione nel suo ultimo video su YouTube, lasciando aperte tante domande sul futuro della squadra.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Christian Pulisic, non solo per l'infortunio che lo ha costretto a saltare il match contro il Bologna, ma anche per la sua situazione contrattuale. Nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha chiarito lo scenario. L'esperto di calciomercato ha svelato anche un retroscena su Federico Gatti, difensore che da tempo piace al Milan, in particolare a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. Su Gatti: "Gatti ha un contratto in scadenza nel 2030, appena rinnovato. Nel corso nel mercato invernale poteva lasciare la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Il Milan non ha fretta di rinnovare Pulisic. Allegri chiama Gatti”

Approfondimenti su Milan Calciomercato

Il giornalista Matteo Moretto ha analizzato le strategie di mercato del Milan, svelando la priorità attuale del club e di Allegri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Calciomercato

Argomenti discussi: Calciomercato Milan, interessamento per McKennie? Moretto fa il punto; Moretto – Mateta-Milan, decisione già presa in vista dell’estate. Dopo i controlli medici…; Vlahovic, Leao e non solo: asse Juve-Milan sul mercato, Moretto fa chiarezza sui rumors; Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di Modric: Ecco quando prenderà la decisione, e va su Tonali.

Moretto: A gennaio telefonata Allegri-Gatti: ecco perchè il Milan non ha affondatoMatteo Moretto, in un video pubblicato dal canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Federico Gatti, difensore della Juventus che a gennaio è stato ... milannews.it

Il Milan su Weston McKennie? Moretto spegne le voci: le sue paroleNelle ultime ore, nonostante il mercato si sia appena concluso, sono emerse alcune voci e indiscrezioni riguardo a un eventuale interesse del Milan per il calciatore della Juventus Weston McKennie. Il ... milannews.it

#Calciomercato, Moretto su #McKennie: "Il #Milan non è sul calciatore ad oggi" - facebook.com facebook

#Calciomercato, Moretto: “ #Allegri non aveva bocciato #Disasi”. Ecco perché non è arrivato #milan #SempreMilan x.com