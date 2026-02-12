Avellino-Pescara squadre in crisi e panchine roventi | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Domenica sera alle 19:30, allo stadio Partenio-Lombardi, si affrontano Avellino e Pescara in una partita che si preannuncia tesa. Entrambe le squadre attraversano un momento difficile e cercano punti per uscire dalla crisi. Le panchine sono caldissime e i tecnici sono sotto pressione. La gara si gioca in un clima di tensione, con i tifosi che si aspettano una risposta dai loro giocatori. Chi vince può respirare un po’ di sollievo, chi perde rischia di complicare ulteriormente la stagione. La partita

Il match tra Avellino e Pescara che verrà disputato domenica 15 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi e valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B è una gara senza appello. Per le due squadre e per i rispettivi tecnici. Il Pescara se la passa ovviamente peggio, ultimo e staccato, l'Avellino è in netta flessione e rischia di essere risucchiato davvero nella zona calda della classifica. Quello che appare certo, al di là delle rassicurazioni di rito delle due società, è che tra Biancolino e Gorgone chi perde verrà esonerato. Settore ospiti chiuso per decreto del Ministro dell'Interno e divieto di vendita ai residenti nella provincia di Pescara per tutti i settori dello stadio ULTIME - Mister Gorgone di certo non proporrà lo stesso undici schierato nell'infausto infrasettimanale con il Catanzaro.

