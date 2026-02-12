Alfonso Signorini rompe il silenzio e spiega come sta affrontando il terremoto che lo ha colpito. Dopo le accuse pesanti di Corona e le denunce, l’ex direttore di Chi si è autosospeso da Mediaset e ora si difende con i ricorsi dei suoi avvocati. In un’intervista, ha detto di essere determinato a salvare la sua reputazione e di non voler mollare.

Prima le pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona su Falsissimo contro Signorini, poi le denunce, l’ autosospensione dai suoi impegni a Mediaset e i nuovi ricorsi dei suoi legali per fermare l’ex re dei paparazzi e proteggere la sua immagine e reputazione. Quasi sempre, l’ex conduttore del Grande Fratello Vip ha scelto di far parlare la legge e i suoi avvocati per lui, rimanendo in silenzio, se non per un editoriale pubblicato su Chi in cui, seppur senza mai fare un riferimento diretto alla vicenda, spiegava il valore del silenzio che “Non si presta ai titoli inventati, alle ricostruzioni fantasiose, ai processi sommari e improvvisati fatti a colpi di hashtag. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alfonso Signorini rompe il silenzio: “Ecco come sto sopravvivendo al terremoto di Corona”

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Alfonso Signorini rompe il silenzio sulla polemica con Fabrizio Corona, rispondendo con una dichiarazione breve ma decisa.

Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle recenti accuse di Corona, offrendo una dura replica che ha fatto discutere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Medugno torna sul caso Signorini: Non ci ho guadagnato nulla; Morata avrebbe lasciato la casa di famiglia, Campello rompe il silenzio sulle voci di divorzio: Sono tranquilla; Antonio Medugno rompe il silenzio dopo il caso Signorini-Corona: Ho solo perso, non ci ho guadagnato nulla; Cristina Plevani rompe il silenzio su Alfonso Signorini e Mediaset.

Alfonso Signorini rompe il silenzio: L'unico modo per sopravvivere è stato quello di isolarmiDopo settimane di silenzio quasi assoluto, Alfonso Signorini rompe finalmente il riserbo. Il giornalista e conduttore, travolto negli ultimi mesi da un vero e proprio terremoto mediatico in seguito al ... comingsoon.it

Rispunta Signorini: Come sono sopravvissuto agli attacchi di Corona e cosa ho fattoAlfonso Signorini rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e spiega come è sopravvissuto allo scandalo ... gossipetv.com

#AlfonsoSignorini da quando è stato travolto dallo scandalo sollevato da #FabrizioCorona, e dopo la denuncia di #AntonioMedugno, ha scelto il silenzio. Sentito dal #CorrieredellaSera sulla vicenda ha detto solamente: "L’unico modo per sopravvivere a quest - facebook.com facebook