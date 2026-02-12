Accedeva ai servizi di home banking delle vittime con la tecnica del vishing | 50mila gli euro rubati agli utenti

La Guardia di Finanza e i Carabinieri di Marano hanno smantellato una truffa online che ha coinvolto decine di utenti. Usando la tecnica del

Guardia di Finanza e Carabinieri di Marano grazie a un’accurata analisi dei flussi finanziari, sono riusciti a ricostruire la destinazione di somme illecitamente acquisite. Questi soldi, spesso, finivano in operazioni di prelievo di contante oppure venivano usati per ricaricare utenze telefoniche. Attraverso gli indizi raccolti, le forze dell’ordine hanno identificato l’indagato. Da qui sono scattate perquisizioni mirate e sequestri che hanno permesso di recuperare, già durante le indagini, una parte della refurtiva, dispositivi informatici e altra documentazione utile. È stato possibile così disporre anche il sequestro preventivo per confiscare «per equivalente» denaro e beni legati al profitto della truffa.🔗 Leggi su Napolitoday.it

