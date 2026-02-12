13 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Oggi, 13 febbraio, segna il 44º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi è nato in questa data si distingue per sensibilità e profondità d’animo. La maggior parte di loro ha un talento artistico e riesce a comunicare emozioni complesse con naturalezza.

Il 13 febbraio è il 44º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e profondo, con una forte inclinazione artistica e una naturale capacità di esprimere emozioni complesse. È una persona riflessiva, spesso guidata dall’intuito e dalla ricerca di autenticità. Proverbio del giorno: Febbraio, chiaro o scuro, porta sempre lavoro duro. Fatti salienti: Nel 2012 muore Lucio Dalla, cantautore e musicista tra i più amati della musica italiana, autore di brani immortali come Caruso e L’anno che verrà. ARIETEAmore – Oggi il cuore è impaziente. Vuoi risposte e attenzioni immediate. Se qualcosa ti irrita, conta fino a dieci.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 13 gennaio porta con sé le caratteristiche di chi nasce in questa data: determinazione, disciplina e forte concentrazione.

