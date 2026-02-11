youtube music prova un riassunto settimanale del tuo gusto musicale

YouTube Music sta sperimentando una nuova funzione che può interessare gli utenti abituali. La piattaforma propone un riepilogo settimanale dei brani ascoltati, mostrato tramite un banner sul profilo. Questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per raccogliere i dati di ascolto e creare un breve riassunto personalizzato. Al momento, si tratta di un test, ma potrebbe diventare una novità fissa per aiutare gli utenti a tenere traccia dei propri gusti musicali.

Youtube Music si conferma il servizio di streaming musicale preferito da molti, ma non perché offre la qualità audio migliore.

Da oggi gli utenti Premium di YouTube Music possono usufruire di una nuova funzione: l'intelligenza artificiale crea playlist personalizzate in base al loro stato emotivo.

