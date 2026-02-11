Vita sostenibile al laboratorio di pittura a olio

A Massa, si apre il laboratorio dedicato a uno stile di vita più sostenibile e alla pittura a olio. Le iscrizioni sono già aperte e l’iniziativa coinvolge il Comune di Massa, che la promuove, insieme a Carrara e Aulla. La formazione sarà curata da Art-Hub. Un modo per unire creatività e rispetto per l’ambiente, con attività pratiche e insegnamenti dedicati a tutti gli interessati.

Creatività fa rima con sostenibilità. Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di stili di vita sostenibili e pittura a olio, promosso dal Comune di Massa come ente capofila, con il Comune di Carrara ente esecutore, il Comune di Aulla partner e la formazione affidata ad Art-Hub. Le attività si svolgeranno nella biblioteca civica Salucci di Aulla. Il laboratorio rientra nel progetto ‘ Connessioni Apuane: una comunità in dialogo dalla Lunigiana al mare ’, che è stato approvato e cofinanziato interamente per un importo di 235mila euro, comincerà giovedì 5 marzo, si tratta di un percorso formativo che promuove un’educazione a stili di vita sostenibili attraverso la pittura a olio, enfatizzando il rispetto per l’ambiente e l’uso di materiali naturali, creando opere che riflettono l’importanza della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

