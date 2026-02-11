Villa Molin apre al pubblico | visite domenicali pomeridiane tra arte storia e giardino sul canale Battaglia

Villa Molin apre le sue porte al pubblico. Da domenica 22 febbraio e fino al 10 maggio, chi vuole può visitare la storica dimora ogni pomeriggio, dalle 14.30 alle 17. La villa, situata lungo il canale Battaglia, sarà aperta tutte le settimane, offrendo l’opportunità di scoprire arte, storia e il suo grande giardino.

Dal 22 febbraio al 10 maggio Villa Molin sarà aperta tutte le domeniche pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, ad eccezione del 1 marzo e del giorno di Pasqua.È consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale villamolinpadova.com oppure al numero 333 2557510.Villa MolinRealizzata nel 1597. Speciale visita guidata a Villa Molin con la voce di Vincenzo Scamozzi il 22 febbraio 2026. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte.

