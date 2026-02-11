Verso Pisa-Milan la curva scuote il tifo | Non è il momento di smobilitare

La curva del Pisa si anima prima della partita contro il Milan. Gli ultrà della Nord ‘Maurizio Alberti’ sventolano striscioni con messaggi di determinazione:

‘Come se fosse l’inizio di una nuova avventura. Con più grinta e rabbia di quelle messe finora’. Recitavano così gli striscioni appesi dai gruppi organizzati della curva nord ‘Maurizio Alberti’ alla vigilia della sfida di venerdì scorso contro il Verona. E oggi gli ultras nerazzurro tornano a far.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Verso Pisa-Milan: iniziata la vendita dei biglietti anche per il settore ospitiQueste tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per Pisa-Milan di venerdì, pubblicate dal sito ufficiale del club toscano: La Società Pisa Sporting Club comunica

