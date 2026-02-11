Una nuova vita anticipazioni stasera 11 febbraio 2026 | Vittoria scopre un cadavere sepolto Matteo provoca un incidente Asia scarcerata
Vittoria trova un cadavere sepolto in una grotta nascosta, una scoperta che cambia tutto, dopo aver seguito le indicazioni di Marco Premoli. La donna sepolta, identificata come Maria Chiesa, è la figlia maggiore di Raul, scomparsa anni fa in modo misterioso. Nel frattempo, Matteo provoca un incidente durante una discussione furiosa, creando scompiglio tra i protagonisti. Asia, invece, esce di prigione dopo aver ottenuto la libertà condizionale, ritrovandosi di nuovo tra le strade di città. La puntata di questa sera su Canale 5 racconta questi eventi che scuotono le vite dei protagonisti.
Vittoria, con l’aiuto di Marco Premoli, scopre una grotta in cui è sepolto lo scheletro di una donna, che verrà identificato come Maria Chiesa, la figlia maggiore di Raul, sparita anni prima in circostanze mai del tutto chiarite Stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, va in onda su Canale 5 la t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Una nuova vita, anticipazioni terza puntata dell’11 febbraio: Vittoria ferita dalla scelta del figlio Matteo
Nella terza puntata di
