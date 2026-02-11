Un lettore ha catturato un’immagine dal litorale di Frigole, a Lecce. Leonardo Nanna ha inviato la foto, che mostra una scena che forse passa inosservata a chi non conosce bene la zona. La foto, scattata lungo la spiaggia, mette in evidenza un angolo nascosto di questa piccola gemma del Salento.

FRIGOLE (Lecce) - Lo scatto di un lettore dal litorale di Lecce, nella marina di Frigole. Ce lo invia Leonardo Nanna. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Marina

Scoprite un affascinante borgo italiano, definito da The Guardian come una gemma nascosta tra le montagne.

Nel cuore della Sicilia, un borgo medievale si staglia tra mare e cielo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Una gemma nascosta che i turisti ancora non conoscono

Ultime notizie su Lecce Marina

Argomenti discussi: Dino Ranch: La gemma nascosta Video; Le azioni Innodata crollano del 50% dopo l’avvertimento di sopravvalutazione di InvestingPro Da Investing.com - Investing.com; Gli esperti hanno nominato cinque città europee da visitare quest'anno; Da Casa Airbnb, alle chicche vintage di Milano. Con un’esperta d’eccezione.

Un borgo medievale tra mare e cielo: la gemma nascosta della SiciliaLa gemma nascosta della Sicilia: un borgo mozzafiato che sembra emergere tra mare e cielo. Un luogo sospeso tra mare e cielo accoglie il visitatore con un’atmosfera rarefatta, quasi irreale. La sua s ... tpi.it

Una fuga segreta ai Caraibi sulla spiaggia di CepeLa spiaggia di Cepe, nello Stato di Aragua in Venezuela, è una gemma nascosta famosa per le sue spettacolari formazioni rocciose, le acque color smeraldo e la foresta tropicale che arriva fino al mare ... msn.com

Cibo delizioso e ambiente elegante ma sobrio in questa gemma nascosta nel Varesino @ilriccio - facebook.com facebook