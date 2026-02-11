Una gemma nascosta

Da lecceprima.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore ha catturato un’immagine dal litorale di Frigole, a Lecce. Leonardo Nanna ha inviato la foto, che mostra una scena che forse passa inosservata a chi non conosce bene la zona. La foto, scattata lungo la spiaggia, mette in evidenza un angolo nascosto di questa piccola gemma del Salento.

FRIGOLE (Lecce) - Lo scatto di un lettore dal litorale di Lecce, nella marina di Frigole. Ce lo invia Leonardo Nanna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

