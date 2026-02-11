Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus è una delle poche squadre di calcio italiane quotate in Borsa. Oggi le azioni del club sono sotto i riflettori, con quotazioni che oscillano e attirano l’interesse degli investitori. La società ha reso note alcune info utili sulle performance delle sue azioni, mentre il mercato reagisce alle ultime notizie e alle aspettative sul futuro del club.

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,40 EUR (+1,78%) Ore 17.35 dell'11 FEBBRAIO 202 6. Apertura 2,39 Massimo 2,40 Minimo 2,36 Capitalizz. 989,11 Mln Chiusura prec. 2,40 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. Juve, il titolo schizza in Borsa dopo l'offerta di Tether: chiusura a +18%Gli eventi del weekend, con l'offerta di Tether rispedita al mittente da Exor, fanno schizzare il titolo della Juventus in Borsa. Dopo aver aperto la giornata di quotazioni con un +12%, il titolo del ... Juventus, il titolo sale in borsa (+5%) e supera l'offerta di Tether: i dettagliDopo l'offerta di Tether di acquistare la Juventus per una cifra intorno agli 1,1 miliardi di dollari, prontamente respinta dal board bianconero, il club continua a crescere in borsa. A Piazza Affari, ... Il titolo è finito sul "certo che allenerei la Juve" ma la parte più pesante è quella precedente. E sembra proprio la risposta alla famosa frase di Marotta "c'era gente che voleva Mourinho, che con tutto il rispetto..."

