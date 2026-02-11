A Bergamo, le famiglie pagano meno rispetto ad altre città, ma la tassa è aumentata dell’11% dal 2020. Nel 2025, la spesa media per la Tari sarà di 230 euro, contro i 350 euro della media nazionale. Il sindacato chiede interventi per sostenere le famiglie in difficoltà.

IL REPORT. Nel 2025 in città spesa di 230 euro, la media nazionale è di 350 euro. Il sindacato: «Si sostengano le famiglie». Il Comune: «Impegno per l’equità». Stando al report nazionale del sindacato, riferito a un nucleo composto da quattro componenti con una abitazione di 80 metri quadri e con i costi rilevati che sono comprensivi di Iva, tributo provinciale ambientale e delle componenti perequative Arera, la Tari bergamasca nel 2025 equivale a 230 euro, in aumento del 5,4% rispetto al 2024, quando valeva 218 euro. Negli ultimi cinque anni, partendo dal dato Tari di 207 euro del 2020, il «balzo» è del +11%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tari: Bergamo 13esima città meno cara, ma dal 2020 tassa salita dell’11%

