Questa sera in tv, il film “Madagascar” va in onda sui principali canali in prima serata. Gli appassionati di cinema d’animazione potranno seguire le avventure di Alex, Marty e gli altri animali del zoo che si ritrovano inaspettatamente sull’isola di Madagascar. La programmazione include anche altri film, ma questa è senza dubbio la proposta più attesa di questa sera.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 11 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 11 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Madagascar è un film d'animazione del 2005 diretto da Eric Darnell e Tom McGrath. Prodotto da DreamWorks Animation, Madagascar uscì nelle sale statunitensi il 27 maggio 2005, ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica, con elogi alla grafica e al fascino, ma critiche alla storia e all'umorismo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv mercoledì 11 febbraio: Madagascar

Approfondimenti su Madagascar 11 febbraio

Questa sera, in prima serata, va in onda il film

Oggi pomeriggio, mercoledì 11 febbraio 2026, i telespettatori italiani potranno seguire diversi programmi in tv su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Madagascar 11 febbraio

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 4 Febbraio, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 4 febbraio; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 4 febbraio 2026; Programmi in TV stasera 10 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Colpa dei sensi, Napoli – Como, diMartedì e Cartabianca.

I film in onda in TV stasera, mercoledì 28 gennaio 2026: il personaggio indimenticabile di Steven SpielbergDopo 44 anni E.T. - L'extra-terrestre è ancora commovente ed emozionante: dove vederlo e tutte le pellicole in onda stasera, mercoledì 28 gennaio 2026. libero.it

Stasera in tv mercoledì 4 febbraio: A Beautiful MindEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 4 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it

Ciao Bellezze, Stasera Mercoledì 4 Febbraio alle ore 21:00 sarà con noi la Dottoressa Cinzia Polo ginecologa esperta in menopausa. Con lei apriamo una finestra di domande e risposte su menopausa e terapie ormonali. Vi aspettiamo A più tardi Potrete se - facebook.com facebook

Stasera, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside”. Con Filippo Roma e Lorenzo Maiello, vi racconteremo gli ultimi trent’anni del nostro Belpaese attraverso alcuni dei servizi più significativi de Le Iene: politica, potere, x.com