Stasera in tv mercoledì 11 febbraio | Madagascar

Questa sera in tv, il film “Madagascar” va in onda sui principali canali in prima serata. Gli appassionati di cinema d’animazione potranno seguire le avventure di Alex, Marty e gli altri animali del zoo che si ritrovano inaspettatamente sull’isola di Madagascar. La programmazione include anche altri film, ma questa è senza dubbio la proposta più attesa di questa sera.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 11 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 11 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Madagascar è un film d'animazione del 2005 diretto da Eric Darnell e Tom McGrath. Prodotto da DreamWorks Animation, Madagascar uscì nelle sale statunitensi il 27 maggio 2005, ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica, con elogi alla grafica e al fascino, ma critiche alla storia e all'umorismo. 🔗 Leggi su 2anews.it

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 11 febbraio 2026

Oggi pomeriggio, mercoledì 11 febbraio 2026, i telespettatori italiani potranno seguire diversi programmi in tv su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre.

