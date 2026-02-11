Sostenibilità Terenghi Edison | Regolazione ben disegnata fattore abilitante per competitività

La sostenibilità diventa sempre più centrale nelle strategie delle aziende energetiche italiane. Durante un evento recente, Terenghi di Edison ha spiegato che avere regole chiare e ben disegnate può aiutare le imprese a essere più competitive. Secondo lui, una regolazione efficace permette di fare una transizione energetica più ordinata e inclusiva, senza creare sorprese o ostacoli improvvisi. La sfida resta far sì che le norme siano semplici da seguire e allo stesso tempo capaci di stimolare gli investimenti.

(Adnkronos) - "Una regolazione ben disegnata può diventare un fattore abilitante per la competitività, favorendo una transizione ordinata e inclusiva dell'intero sistema economico". Così Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison, spiega all'Adnkronos come la normativa europea può agevolare il sistema imprenditoriale italiano sostenendone gli sforzi soprattutto in ambito Esg. "Le imprese oggi si muovono in un contesto caratterizzato da una profonda trasformazione economica, ambientale e sociale, in cui la sostenibilità non è più un tema accessorio ma un fattore strutturale di evoluzione dei modelli di produzione e consumo e, in ultima istanza, di competitività – premette -.

