Reati ambientali sequestrata autofficina | denunciato il titolare

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno sequestrato un’officina meccanica e denunciato il titolare. Durante un controllo mirato, hanno trovato irregolarità ambientali e hanno deciso di intervenire. Il proprietario dell’officina è stato portato davanti all’autorità giudiziaria per rispondere di reati ambientali. La verifica rientra in una serie di operazioni per contrastare le violazioni nel settore delle aziende meccatroniche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanicacarrozzeria. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano del posto, dedito ad un’attività autofficinacarrozzeria effettuava l’attività di verniciatura in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reati ambientali, sequestrata autofficina: denunciato il titolare Approfondimenti su Reati Ambientali Casalbore, contrasto ai reati ambientali: denunciato il titolare 40enne di un'officina Nel quadro delle operazioni di controllo ambientale disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, sono stati intensificati i controlli nel settore delle aziende meccatroniche. Contrasto ai reati ambientali, denunciato titolare di un'officina meccanica a Monteforte Irpino Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Reati Ambientali Argomenti discussi: Bellizzi, officina trasformata in centrale del riciclaggio: scatta il sequestro dei Carabinieri; Bari, arrestato un 53enne: gestiva una discarica abusiva di rifiuti speciali; Bellizzi: officina sequestrata, era centrale per auto rubate e rifiuti illeciti; COTRONEI (KR) SEQUESTRATA OFFICINA MECCANICA PER SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI PERICOLOSI L’IMPEGNO DELL’ARMA NELLA TUTELA AMBIENTALE. Terra dei Fuochi, maxi sequestro per reati ambientaliSequestrate officine abusive e attività irregolari in vari comuni dell'area metropolitana in attuazione della recente sentenza CEDU su indirizzi operativi della prefettura ... ilmattino.it Discariche abusive, calcinacci e lavatrici gettati ovunque: nel Lazio 4 reati ambientali al giornoLa protezione degli ecosistemi forestali ha portato i carabinieri ad aumentare i controlli sul rispetto delle norme ... romatoday.it #Caserta- Terra dei fuochi: La Polizia Metropolitana di Napoli contro abusivismo e reati ambientali #Cronaca #TerradeiFuochi #Reati #PoliziaMetropolitana #Abusivismo #NanoTV - facebook.com facebook In Toscana aumentati i reati ambientali, triplicati a Prato x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.