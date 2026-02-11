prezzo gas al metro cubo oggi

Domani il prezzo del gas al metro cubo si presenta stabile. Le famiglie italiane si chiedono quanto dovranno spendere questa volta, dato che il costo del gas naturale rappresenta una voce importante nelle bollette. Le fluttuazioni di mercato non sembrano aver portato variazioni significative, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente permette di comprendere meglio quanto si spenderà e come possono variare i costi in base alle scelte di mercato. Oggi, il prezzo della materia prima gas incide in modo diretto sulla bolletta, ma non è l'unico elemento: trasporto, oneri e imposte completano il quadro della spesa finale. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile).

