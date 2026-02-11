Posizioni economiche ATA Gilda | recupero ore non uniforme e nodi su riconoscimento esame come servizio

La Gilda denuncia che il recupero delle 20 ore di formazione per le Posizioni Economiche degli ATA non è stato attuato in modo uniforme in tutta Italia. La federazione segnala differenze tra varie regioni e mette in discussione anche il riconoscimento dell’esame come servizio. La situazione crea confusione tra i lavoratori, che chiedono chiarezza e applicazioni uguali ovunque.

La Federazione Gilda Unams (FGU) interviene sulla questione del recupero delle 20 ore di formazione previste per la preparazione all'esame delle Posizioni Economiche del personale ATA, segnalando difformità applicative sul territorio nazionale.

