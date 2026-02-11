Olimpiadi sport e attualità | la TV di martedì 10 febbraio tra film inchieste e dirette dalla neve

La serata di martedì 10 febbraio 2026 si concentra sugli eventi sportivi legati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La TV trasmette dirette dalla neve, approfondimenti e anche film e serie per intrattenere il pubblico. Sono in programma diverse inchieste e programmi dedicati al grande evento invernale, che coinvolge tutta Italia.

La serata televisiva di oggi, martedì 10 febbraio 2026, offre un panorama variegato tra film, serie TV, eventi sportivi e programmi di approfondimento, con un occhio di riguardo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La programmazione spazia dall’intrattenimento leggero alla cronaca, passando per il cinema e l’analisi dell’attualità, cercando di intercettare gusti e interessi diversi del pubblico. Il palinsesto Rai si apre con un biopic su Abdon Pamich, intitolato “Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich”, in onda su Rai 1 alle 21:30. Il film, diretto da Alessandro Casale e interpretato da Fausto Sciarappa e Eleonora Giovanardi, racconta la vita dell’atleta, sottolineando la sua determinazione e costanza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026 Olimpiadi, il programma di oggi in TV (martedì 10 febbraio) Oggi, martedì 10 febbraio, si svolge la settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Leone XIV: lo sport importante per il bene dell’umanità, rispettare la Tregua olimpica; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; La Casa dello Sport di Sky diventa Casa Italia. E a Sky c'è anche Franco Bragagna; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida all’Individuale femminile, storia, attualità, medaglieMercoledì 11 febbraio, ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon conferirà il suo terzo titolo. Quello dell'Individuale femminile. oasport.it Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen NH/10 km, storia, attualità, medaglieIl primo titolo assegnato dalla combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello storico, ovverosia la gara originale, ... oasport.it RTL 102.5. . La telecronaca Rai della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, condotta dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, ha suscitato forti critiche e acceso il dibattito sui social. Definita da molti utenti “catastrofica”, la diretta è div - facebook.com facebook I giornalisti di Rai Sport non firmeranno i servizi delle Olimpiadi, in protesta contro la telecronaca del direttore Paolo Petrecca x.com

