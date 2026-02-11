Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolgono le prime partite di curling maschile. Le squadre sono pronte, e gli atleti si preparano a scendere in pista. La giornata promette molte emozioni per gli appassionati che seguono da vicino le gare.

Nuova giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Iniziano i giorni di curling maschile. L’Italia è in campo contro la Svezia, poco dopo le 19. Iniziano anche i turni preliminari di hockey maschile: anche in questo caso l’Italia sfida la Svezia, ore 21.10 al Milano Santa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, alla scoperta delle case dei protagonisti dei Giochi

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; È il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco tutte le tecnologie che vedremo per la prima volta; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia sola in vetta, Italia a quota 11 podiLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

RTL 102.5. . La telecronaca Rai della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, condotta dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, ha suscitato forti critiche e acceso il dibattito sui social. Definita da molti utenti “catastrofica”, la diretta è div - facebook.com facebook

Seconda medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con una prova spettacolare la nazionale italiana di short track sale sul gradino più alto del podio nella staffetta mista. x.com