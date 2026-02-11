Domani a Cortina, il presidente Sergio Mattarella assisterà alla gara di supergigante femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’attesa cresce tra gli spettatori e gli organizzatori, che vogliono vedere il capo dello Stato tra il pubblico. La visita di Mattarella rappresenta un momento simbolico per l’evento sportivo.

C’è attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso domani tra il pubblico del supergigante femminile a Cortina. Quello del capo dello Stato è in realtà un ‘ritorno’ ai Giochi, dopo la presenza alla cerimonia di apertura, cominciata proprio con l’ormai celebre ‘cameo’ di Mattarella giunto a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi. Oggi intanto il presidente è arrivato a Trento per l’intitolazione a De Gasperi della biblioteca universitaria. Goggia: “Da Mattarella riconoscimento per quanto fatto”. “E’ un motivo di orgoglio il fatto che il Presidente della Repubblica verrà a vedere le nostre gare, è un riconoscimento per quello che in questi anni abbiamo fatto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mattarella atteso domani a Cortina

Domani le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con le prime gare ufficiali.

Domani sera alle 20 si accendono le luci sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

