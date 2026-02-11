Obesità cosa dice la scienza alla politica

L’obesità torna al centro del dibattito pubblico. La scienza insiste: bisogna riconoscerla come una malattia cronica e complessa, non solo un problema di stile di vita. Ora, tocca a politica e sanità agire di conseguenza, cambiando approccio e metodi di intervento.

Riconoscere l’obesità per ciò che è – una malattia cronica, complessa e sistemica — significa cambiare radicalmente lo sguardo con cui società, istituzioni e sanità pubblica affrontano uno dei fenomeni più rilevanti del nostro tempo. È questo il filo conduttore dell’incontro di ieri presso la Sala stampa della Camera dei deputati, in occasione della presentazione del libro “Obesità. Istruzioni per ribellarsi” di Michele Carruba e Pietro Paganini che ha riunito medici, ricercatori, rappresentanti dell’industria alimentare, decisori politici e mondo accademico, in un confronto che ha messo al centro scienza, responsabilità collettiva e politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Formiche.net

