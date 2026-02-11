Motorola edge 70 fusion design mostrato in render immagini lifestyle e video

Motorola presenta i nuovi render ufficiali del Edge 70 Fusion. Le immagini di stile di vita e il video promozionale mostrano un telefono con una cover posteriore texturizzata, che richiama nylon e lino, e una gamma di cinque colori Pantone. È un design che si fa notare, semplice e pratico, pronto a conquistare chi cerca stile senza troppi fronzoli.

il motorola edge 70 fusion emergono nuove rendering ufficiali, immagini di stile di vita e un breve video promozionale che confermano una palette di cinque colori Pantone e una parte posteriore texturizzata ispirata a nylon e lino. Le anticipazioni indicano una configurazione di alto livello per la fascia media, con un processore Snapdragon 7s Gen 3, uno schermo amoled da 6,78" con refresh a 144 Hz e una batteria da 7.000 mAh supportata da una ricarica cablata da 68 W, insieme a certificazioni di robustezza all'avanguardia. design e colori del motorola edge 70 fusion: cinque tonalità pantone. esaminando i rendering ufficiali, vengono presentate cinque colorazioni Pantone: orient blue, sporting green, blue surf, country air e silhouette.

