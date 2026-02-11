Milano Cortina quanto vale una medaglia? I ‘prezzi’ alle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano di nuovo alla ribalta il valore delle medaglie. Oltre alla gloria, si parla anche di quanto il metallo prezioso valga realmente. Alcuni atleti si sono lamentati di problemi con i laccetti, che si sono rotti o si sono sganciati durante le premiazioni. La questione dei premi si fa più concreta, e le organizzazioni stanno già pensando a come garantire che le medaglie arrivino intatte ai vincitori.

(Adnkronos) – La medaglia d'oro alle Olimpiadi ha un valore inestimabile per l'atleta che vince. Ma quanto vale davvero il metallo prezioso che, anche a Milano Cortina 2026, si mette al collo chi trionfa in una gara a 5 cerchi? La domanda torna d'attualità mentre si accendono i riflettori sulla solidità dei premi: qualche medagliato lamenta problemi, a quanto pare complice un laccetto poco affidabile, e urgono riparazioni. Come ha ricordato in questi giorni il New York Times, le medaglie d'oro alle Olimpiadi. non sono d'oro ormai da oltre un secolo. Le ultime medaglie a 24 carati sono state consegnate ai Giochi di Stoccolma nel 1912.

