Merz | ‘servono forti decisioni UE per evitare il declino economico’

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz lancia un appello all’Europa: serve agire subito con decisioni forti. Secondo lui, per fermare il rischio di declino economico, bisogna ridurre drasticamente le normative e semplificare il sistema. Merz invita a rompere gli schemi e a prendere decisioni coraggiose, altrimenti il rischio di rallentamento e stagnazione resta concreto.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato l'Europa ad adottare "decisioni forti", tra cui una drastica riduzione delle normative, se vuole evitare il "declino" economico. "Dopo 25 anni di graduale declino rispetto ai nostri principali concorrenti, è di nuovo tempo di prendere decisioni forti", ha dichiarato il leader conservatore tedesco davanti a una platea di.

