Mercato Centrale Alle Vettovaglie festeggia i 10 anni | ecco come l' osteria ha conquistato la tv e la regina d' Olanda

Da livornotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel febbraio del 2016, nel cuore del Mercato Centrale, nasceva

Nel febbraio del 2016, dentro il Mercato Centrale delle Vettovaglie, nasceva un banco con dodici posti davanti ai fornelli. Non un progetto studiato a tavolino. Un’idea di casa, aperta al livornese ma capace di parlare anche al turista. Vino scelto con criterio. Pesce comprato pochi metri più in.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mercato Centrale

«Sii l’uomo di cui ho bisogno, ma io sto benissimo anche da sola»: tra hit virali e look da sfilata, ecco come la nuova regina del soul ha conquistato il mondo

La giovane cantante britannica Olivia Dean ha vinto il premio come miglior artista emergente ai Grammy 2026, a Los Angeles.

C’è ancora domani torna in TV in occasione del 25 novembre: ecco perché il film ha conquistato l’Italia (e non solo)

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mercato Centrale

Argomenti discussi: Mercato Centrale, Alle Vettovaglie festeggia i 10 anni: ecco come l'osteria ha conquistato la tv e la regina d'Olanda.

Mercato Centrale, Alle Vettovaglie festeggia i 10 anni: ecco come l'osteria ha conquistato la tv e la regina d'OlandaNel febbraio del 2016, dentro il Mercato Centrale delle Vettovaglie, nasceva un banco con dodici posti davanti ai fornelli. Non un progetto studiato a tavolino. Un’idea di casa, aperta al livornese ma ... livornotoday.it

Sapori, musica e fotografia. Al Mercato delle VettovaglieL’autunno è ormai arrivato ed ha portato con sé piogge e temperature più basse; è giunto quindi il momento di salutare spiagge e lidi che ci hanno fatto compagnia nel corso dell’estate e tornare a ... quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.