L’Italia fa il suo debutto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando le prime medaglie con Voetter e Oberhofer. La competizione è iniziata ufficialmente venerdì 6, anche se le gare vere e proprie sono partite già sabato 7. La Norvegia, invece, si mantiene in testa nel medagliere, lasciando l’Italia alle prime posizioni. La manifestazione prosegue tra entusiasmo e sfide appassionanti, con gli atleti pronti a salire sul podio.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia sola in vetta, l'Italia vola con Voetter/Oberhofer!

