Le pagelle di Napoli-Como i voti | i top e i flop dei quarti di Coppa Italia

Questa sera al Maradona si è giocata una sfida tirata tra Napoli e Como, valida per i quarti di Coppa Italia. La partita si è conclusa 1-1, e sono stati i rigori a decidere chi passava il turno. Alla fine, ha avuto la meglio il Napoli, che ha vinto 8-7 ai penalty. I tifosi sono usciti soddisfatti, anche se la partita è stata combattuta fino all’ultimo.

I quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Maradona tra Napoli e Como si sono conclusi con il risultato di 1-1 (7-8 dopo i calci di rigore).

