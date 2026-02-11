L’Arte del Futuro sbarca a Roma | tra AI realtà virtuale e i segreti di Leonardo

A Roma si accendono i riflettori sull’Arte del Futuro. Nei prossimi quattro giorni, artisti, esperti e appassionati si riuniscono tra l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis per scoprire come intelligenza artificiale, realtà virtuale e le opere di Leonardo stanno cambiando il modo di creare. Le esposizioni e gli incontri vogliono mostrare quanto la tecnologia stia influenzando il mondo dell’arte oggi.

Quattro giorni di eventi tra l'Accademia di Belle Arti e l'Ara Pacis per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della creatività. Mostre multimediali, installazioni VR e i più grandi esperti internazionali si danno appuntamento nella Capitale. Roma si conferma capitale dell'innovazione culturale con il progetto EAR (Enacting Artistic Research). Dal 16 al 19 febbraio 2026, l' Accademia di Belle Arti di Roma ospita un doppio convegno internazionale che promette di farci guardare l'arte con occhi nuovi: dai segreti nascosti sotto le pennellate dei grandi maestri del passato fino alle frontiere dell'Intelligenza Artificiale.

