L’annuncio elettorale di Zelensky è un chiaro segnale a Washington Ecco perché

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato le elezioni presidenziali per maggio, che si terranno insieme a un referendum sull’accordo di pace con la Russia. La mossa sembra un messaggio diretto agli Stati Uniti, che ora giocano un ruolo chiave nel processo. Zelensky vuole tenere sotto controllo la situazione e mostrare di essere pronto a confrontarsi con il consenso popolare. La decisione ha già fatto discutere, anche perché apre nuovi scenari per il futuro del Paese.

Elezioni presidenziali a maggio combinate con un referendum su un eventuale accordo di pace con la Federazione Russa. Secondo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si starebbe preparando ad annunciare ufficialmente questo doppio appuntamento elettorale il prossimo 24 febbraio, quarto anniversario dall'inizio dell'invasione su larga scala del Paese da parte delle forze di Mosca. Al momento, la costituzione ucraina impedisce di svolgere consultazioni elettorali mentre il Paese si trova in uno stato di guerra. Per questo il parlamento ucraino dovrebbe trascorrere i mesi marzo e aprile lavorando alle modifiche legislative necessarie per consentire il voto nonostante il conflitto sia ancora in corso.

