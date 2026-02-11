L’amniocentesi mi spaventa molto | qual è il reale rischio di aborto?

Maria, 38 anni, ha deciso di sottoporsi all’amniocentesi perché teme il rischio di aborto. La sua preoccupazione nasce dal fatto che, durante la prima visita, il ginecologo le ha consigliato di fare l’esame per controllare meglio la salute del bambino, vista la sua età avanzata. Maria si chiede quanto sia rischioso l’intervento e se possa mettere a repentaglio la gravidanza.

Salve, sono all'inizio della gravidanza ma avendo 38 anni so già che sarebbe meglio fare esami approfonditi per valutare a fondo la salute del feto. Però l'amniocentesi mi spaventa moltissimo per il rischio di aborto. Oggi qual è la percentuale reale? È più alto il rischio per chi ha già avuto aborti come me? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, attualmente l'amniocentesi effettuata in centri specializzati presenta un indice di abortività trascurabile in gravidanze fisiologiche e si attesta intorno allo 0.4 – 0.5%. Nel nostro centro l'indice di abortività calcolato negli ultimi 5 anni con circa 300 procedure annuali è di 0.