La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026

Le mascotte delle Olimpiadi di Milano e Cortina sono diventate subito protagoniste delle conversazioni. Con il loro aspetto simpatico e accattivante, attirano l’attenzione di grandi e piccini. Ma dietro a questa simpatia si nasconde una storia che pochi conoscono, fatta di scelte, simbolismi e un po’ di dimenticanza. In tanti si sono fermati a guardarle, senza sapere cosa rappresentano davvero o come sono nate.

Le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza e immediatezza. Tina e Milo, i due ermellini simbolo dei Giochi, sono ormai volti riconoscibili a livello globale. Ma dietro quel successo si nasconde una storia poco raccontata, che parte da un piccolo centro della Calabria e arriva fino ai riflettori olimpici, passando però per un silenzio che oggi fa discutere. I due personaggi sono nati dall’estro e dalla creatività degli studenti dell’ Istituto comprensivo “Costantino Mustari” di Taverna, che con il loro bozzetto hanno superato migliaia di proposte provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Funweek.it

La partenza di Anna| Verso Milano Cortina 2026

