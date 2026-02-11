La lezione di Cottarelli | Ragazzi andate a votare O decideranno i pensionati

Carlo Cottarelli ha fatto un appello chiaro agli studenti dell’Istituto tecnico Bramante Genga di Pesaro: “Ragazzi, andate a votare. O decideranno i pensionati”. La lezione si è concentrata sulla politica e sull’economia, con l’economista che ha spiegato quanto sia importante partecipare alle elezioni per influenzare le decisioni che riguardano il paese. Gli studenti hanno ascoltato interessati, consapevoli che il loro voto può fare la differenza.

Con Carlo Cottarelli, economista, ieri a Pesaro a parlare di geopolitica ed economia c’erano gli studenti dell’Istituto tecnico Bramante Genga. Cottarelli ha raccontato ai giovani il suo ultimo libro “Le sfide economiche e sociali del nostro futuro: tra Paure e Verità” che, come lo stesso autore ha detto, offre una chiave di lettura geopolitica riguardo a scenari di guerra plausibili ma non per questo certi, incontrovertibili. "Guardando alla storia della civiltà umana è la pace ad essere l’a-normalità" ha detto Cottarelli esaminando le ragioni della “straordinaria“ Pax americana e citando la teoria della deterrenza atomica, legata alla distruzione mutua assicurata (Mad). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione di Cottarelli: "Ragazzi, andate a votare. O decideranno i pensionati" Approfondimenti su Cottarelli Pesaro Non lamentatevi, andate a votare Decaro, canti e commozione: «Andate a votare, scriviamo una pagina nuova» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cottarelli Pesaro Argomenti discussi: Studentesse e studenti del Bramante-Genga alla lezione di economia Senza giri di parole di Carlo Cottarelli; La lezione di Cottarelli: Ragazzi, andate a votare. O decideranno i pensionati; Romano Prodi sale in cattedra a Ravenna: lezione di economia e futuro per 80 studenti; Gli studenti dell’Alighieri a lezione di economia con Romano Prodi. La lezione di Cottarelli: Ragazzi, andate a votare. O decideranno i pensionatiL’economista ieri è stato ospite d’eccezione all’istituto Bramante Genga Importante visitare le scuole perché l’Italia investe poco in istruzione. ilrestodelcarlino.it Il dossier dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica, diretto da Carlo Cottarelli, colloca la provincia al terzultimo ponto in Piemonte. Tra le criticità che pesano sul giudizio: la carenza di infrastrutture e le condizioni dell’aria - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.