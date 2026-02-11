Interventi all’ex Telecom Mover ha terminato i lavori di demolizione

Mover ha finito di demolire le strutture dell’ex Telecom. L’azienda ha completato i lavori, rimuovendo gli edifici inutilizzabili e liberando l’area da tutte le strutture obsolete. Ora si pensa a un nuovo progetto per quella zona.

Mover ha completato tutte le demolizioni previste nell’ area ex Telecom, rimuovendo gli edifici non recuperabili e liberando l’area dalle strutture obsolete. La relazione tecnica del Comune descrive lo stato attuale come un piazzale asfaltato in condizioni di degrado, recintato e caratterizzato dalla presenza di vegetazione spontanea e di alcuni elementi di illuminazione da rimuovere. Conclusa questa fase, nelle prossime settimane si procederà alla pulizia completa dell’area e alla predisposizione del cantiere. L’avvio dei lavori è previsto già in primavera. Il cronoprogramma stimato indica una durata di circa tre mesi, con l’obiettivo di consegnare alla città, entro l’estate, un parcheggio di interscambio pienamente operativo e una struttura recuperata e funzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

