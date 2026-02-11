Insulti razzisti Balotelli vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq La denuncia dell’attaccante | Spero che vengano presi provvedimenti seri

Durante la partita tra Dubai City e Al Ittifaq, Mario Balotelli è stato preso di mira da insulti razzisti e cori offensivi. L’attaccante ha denunciato l’accaduto sui social, chiedendo che vengano presi provvedimenti seri contro chi ha rivolto quelle parole. Il calcio, ancora una volta, si trova a dover affrontare il suo lato più brutto.

Balotelli denuncia insulti razzisti durante Dubai City-Al Ittifaq: «Servono provvedimenti seri» Balotelli Al Ittifaq, l'attaccante in partenza per Dubai: «Sono ancora più forte degli altri. Futuro da allenatore? Invecchiando ci sto pensando…» Mario Balotelli, prossima destinazione Dubai con l'Al Ittifaq, si mostra sereno e determinato. Insulti razzisti Balotelli, vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell'attaccante: «Spero che vengano presi provvedimenti seri»Insulti razzisti Balotelli, cori vergognosi durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell'attaccante sui social dopo quanto successo Il calcio torna a mostrare il suo lato peggiore, e la vittima è M ... Gravi insulti razzisti rivolti a Balotelli: l'attaccante denuncia il tutto sui socialSpiacevole episodio per Balotelli che ha subito degli insulti razzisti durante la trasferta del suo Al-Ittifaq contro il Dubai City FC ...

