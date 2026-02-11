Insulti razzisti Balotelli vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq La denuncia dell’attaccante | Spero che vengano presi provvedimenti seri

Da calcionews24.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Dubai City e Al Ittifaq, Mario Balotelli è stato preso di mira da insulti razzisti e cori offensivi. L’attaccante ha denunciato l’accaduto sui social, chiedendo che vengano presi provvedimenti seri contro chi ha rivolto quelle parole. Il calcio, ancora una volta, si trova a dover affrontare il suo lato più brutto.

Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

insulti razzisti balotelli vergogna durante dubai city al ittifaq la denuncia dell8217attaccante spero che vengano presi provvedimenti seri

© Calcionews24.com - Insulti razzisti Balotelli, vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell’attaccante: «Spero che vengano presi provvedimenti seri»

Approfondimenti su Dubai City

Balotelli denuncia insulti razzisti durante Dubai City-Al Ittifaq: «Servono provvedimenti seri»

Balotelli Al Ittifaq, l’attaccante in partenza per Dubai: «Sono ancora più forte degli altri. Futuro da allenatore? Invecchiando ci sto pensando…»

Mario Balotelli, prossima destinazione Dubai con l’Al Ittifaq, si mostra sereno e determinato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dubai City

insulti razzisti balotelli vergognaInsulti razzisti Balotelli, vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell’attaccante: «Spero che vengano presi provvedimenti seri»Insulti razzisti Balotelli, cori vergognosi durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell’attaccante sui social dopo quanto successo Il calcio torna a mostrare il suo lato peggiore, e la vittima è M ... calcionews24.com

insulti razzisti balotelli vergognaGravi insulti razzisti rivolti a Balotelli: l’attaccante denuncia il tutto sui socialSpiacevole episodio per Balotelli che ha subito degli insulti razzisti durante la trasferta del suo Al-Ittifaq contro il Dubai City FC ... generationsport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.