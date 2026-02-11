il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna sui prezzi di benzina, diesel e gpl in tutta Italia. Le variazioni di costo sono rapide e influenzano le abitudini di chi si muove con l’auto. Chi deve fare il rifornimento sa già a cosa andare incontro, con i prezzi che cambiano di giorno in giorno.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

